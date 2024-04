Un parquet LED mais une faible affluence au Final Four de la BCL

Ce week-end, à la Stark Arena de Belgrade, se déroulait le Final Four de la BCL, remporté par l’Unicaja Malaga. Pour la première fois de l’histoire, une compétition se jouait sur un parquet en verre équipé de panneaux LED. Cependant, dans un pays comme la Serbie qui respire pourtant le basket, ce Final Four n’a pas confirmé les attentes en matière d’affluence.

Moins de 10 000 spectateurs sur les deux journées du Final Four

Ce type de planches avait déjà été vu au All-Star Game NBA en février dernier. Grâce à ces lumières, les spectateurs présents dans la salle pouvaient voir sur le sol le marqueur d’un panier, qui rentre et sort du terrain pendant les changements. Lors des temps-morts, les statistiques individuelles sont indiquées parterre. Le parquet de la Stark Arena s’est illuminé aux couleurs des équipes au moment des différentes présentations et remises de médailles. Le week-end était animé par le speaker du CBC et de l’ASVEL, Pierre Salzmann-Crochet.

Toutefois, malgré cette avancée technologique, l’Unicaja a remporté la BCL 2024 devant 5 200 personnes seulement le dimanche 28 avril. Dans une salle qui peut en accueillir jusqu’à 20 000, les demi-finales n’ont pas attiré beaucoup plus de monde, avec moins de 3 000 spectateurs. L’une des raisons pour tenter de trouver une explication à cette faible afflueunce est l’absence de clubs serbes en BCL, même plus généralement d’un club des Balkans à ce Final Four. Ce carré final de Ligue des Champions avait en effet des couleurs très espagnoles, avec trois équipes de Liga Endesa qualifiées.