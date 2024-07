Un Quentin en remplace un autre au BeSAC : Diehl part, Hanck arrive

Besançon a annoncé le départ de Quentin Diehl (1,85 m, 32 ans) mais aussi la venue de Quentin Hanck (1,92 m, 31 ans).

Pour Quentin Diehl, la raison est surtout personnelle. Après avoir passé 4 ans au Mulhouse Basket Agglomération, il a rejoint Besançon en 2023. Auteur d’une très bonne saison statistiquement parlant (12,2 points, 1,8 rebond et 2,8 passes décisives en 29 minutes), il a décidé de quitter le club « après une très longue réflexion » d’après le communiqué officiel. Celui indique que le meneur a décidé de « ne pas donner suite à sa deuxième année de contrat, sans doute pour des raisons personnelles, lui dont la famille continue à habiter Mulhouse. ».

Quentin Hanck arrive dans les ailes. Passé par le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, le joueur a depuis joué dans cinq clubs. Il est passé par La Charité et Toulouse en NM2, Bordeaux et Lorient en NM1. La saison dernière, avec le CEP Lorient Breizh Basket, l’arrière a tourné à 4,3 points et 1,5 rebond en 13 minutes dans une équipe mal classée. Il espère se relancer à Besançon sous les ordres de Laurent Kleefstra, qui l’avait coaché à Toulouse.

« Quentin, c’est d’abord un super shooteur, mais c’est aussi un joueur très complet, polyvalent, avec un fort QI basket et qui sait défendre très fort, a indiqué Laurent Kleefstra, coach du club. Ce qui colle donc à ma philosophie de jeu. Et humainement, c’est un super mec. Je suis vraiment heureux de le voir arriver à Besançon. »

Reste à savoir si Quentin Hanck jouera en NM1 ou NM2, le club attend toujours la décision fédérale concernant un possible repêchage.