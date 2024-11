Un Rudy Gobert inspiré se libère enfin en attaque avec 21 points à Chicago

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) au-delà des 20 points sur un match, ce n’était plus arrivé depuis avril dernier, Jeux Olympiques compris. Le pivot français avait du mal à trouver sa place dans le cinq majeur chamboulé par le départ de son binôme Karl-Anthony Towns et l’arrivée de son remplaçant Julius Randle.

Son match de cette nuit pourrait être de bonne augure pour la suite. Il a en effet largement battu son record offensif de la saison, avec 21 points à 9/11 aux tirs. Une belle performance au scoring à laquelle il a ajouté 9 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 32 minutes, pour un plus/minus global de +23, le meilleur de son équipe. Sa performance en attaque a aidé les Timberwolves à remporter une bonne victoire sur le parquet des Chicago Bulls, dans un match où les défenses étaient très permissives (119-135). Il a notamment souffert de l’autre côté du terrain face au pivot francophone Nikola Vucevic et ses tirs à 3-points (25 points à 11/15 aux tirs).

Gobert a retrouvé un rôle central dans l’attaque des Timberwolves cette nuit. Beaucoup d’actions sont passées par lui, que ce soit par ses écrans, ses passes ou ses finitions. Il a su trouver le bon geste pour marquer quand il fallait, ou ressortir la balle quand c’était impossible. C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’il a le plus progressé en attaque ces derniers mois. Avec 2,0 passes décisives de moyenne sur ce début de saison, il égale pour l’instant son record en la matière dans sa carrière. Son coach Chris Finch expliquait récemment que c’était « un point central » du travail des Wolves, sur lequel ils comptaient beaucoup. Après la rencontre, le pivot français a notamment décrit auprès de la TV locale sa relation qui progresse dans ce domaine avec le franchise player Anthony Edwards (33 points, 8 rebonds, 6 passes décisives), qui lui a servi deux passes décisives cette nuit :

« On a travaillé sur notre relation avec Edwards. Chaque année son playmaking s’est amélioré. Et je pense que cette année, il arrive vraiment à voir tout ce qui se passe sur le parquet. Il passe la balle avec confiance, que ce soit un lob ou une passe avec rebond. Après c’est à moi de le libérer des défenseurs, et de me rendre disponible pour finir les actions. »