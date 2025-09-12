Une nouvelle salle de 2 000 places pour la SIG en 2027

La SIG féminine va changer de dimension. Installée depuis des années dans une salle vieillissante, l’équipe strasbourgeoise pourra bientôt compter sur une nouvelle infrastructure moderne à Illkirch. Ce projet ambitieux, en construction depuis plusieurs mois, devrait être achevé dans environ 18 mois, avec une inauguration prévue début 2027.

Un chantier presque terminé à Illkirch

La future salle offrira une capacité de 2 000 places. Elle s’inscrit dans une plaine des sports en plein essor, aux côtés des terrains de rugby et de football. Le chantier avait connu un contretemps cet été à cause d’un problème de charpente, mais la situation est désormais en passe d’être réglée.

« La montée nous a fait gagner un an au niveau sportif, explique dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le président Vincent Szulc. Mais on doit bien préparer ce changement important pour nous. Avec ces nouvelles conditions, on peut espérer un développement financier, plus de partenaires privés qui seraient enclins à nous soutenir, grâce notamment aux hospitalités de cette salle. Mais il ne s’agit pas non plus de perdre notre âme. »

Un outil pour grandir sans renier l’histoire

La salle actuelle, marquée par une riche histoire, ne permet plus d’accueillir dans de bonnes conditions les supporters de la SIG féminine. Avec ce nouvel écrin, le club espère fédérer jusqu’à 2 000 spectateurs par rencontre et franchir un cap dans son développement.

Pour Vincent Szulc et son équipe dirigeante, ce projet doit être une rampe de lancement sans dénaturer l’ADN du club, fidèle à son ancrage local et à sa proximité avec ses supporters.