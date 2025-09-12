Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LF2

Une nouvelle salle de 2 000 places pour la SIG en 2027

LF2 - La SIG féminine va bénéficier d’une nouvelle salle de 2 000 places à Illkirch. Un chantier attendu qui doit accompagner le développement du club, tout en préservant son identité.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une nouvelle salle de 2 000 places pour la SIG en 2027

La SIG Association dans son ancienne salle, devenue trop exigue pour son développement

Crédit photo : SIG Association

La SIG féminine va changer de dimension. Installée depuis des années dans une salle vieillissante, l’équipe strasbourgeoise pourra bientôt compter sur une nouvelle infrastructure moderne à Illkirch. Ce projet ambitieux, en construction depuis plusieurs mois, devrait être achevé dans environ 18 mois, avec une inauguration prévue début 2027.

LIRE AUSSI

Un chantier presque terminé à Illkirch

La future salle offrira une capacité de 2 000 places. Elle s’inscrit dans une plaine des sports en plein essor, aux côtés des terrains de rugby et de football. Le chantier avait connu un contretemps cet été à cause d’un problème de charpente, mais la situation est désormais en passe d’être réglée.

« La montée nous a fait gagner un an au niveau sportif, explique dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le président Vincent Szulc. Mais on doit bien préparer ce changement important pour nous. Avec ces nouvelles conditions, on peut espérer un développement financier, plus de partenaires privés qui seraient enclins à nous soutenir, grâce notamment aux hospitalités de cette salle. Mais il ne s’agit pas non plus de perdre notre âme. »

Un outil pour grandir sans renier l’histoire

La salle actuelle, marquée par une riche histoire, ne permet plus d’accueillir dans de bonnes conditions les supporters de la SIG féminine. Avec ce nouvel écrin, le club espère fédérer jusqu’à 2 000 spectateurs par rencontre et franchir un cap dans son développement.

Pour Vincent Szulc et son équipe dirigeante, ce projet doit être une rampe de lancement sans dénaturer l’ADN du club, fidèle à son ancrage local et à sa proximité avec ses supporters.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
LF2
LF2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
fauthoux bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg laisse du temps à Frédéric Fauthoux après la déception de l’EuroBasket
Ici avec Toulouse en 2023, Tiana Mangakahia est décédée
La Boulangère Wonderligue
00h00Carnet noir : Ancienne joueuse de Toulouse, l’internationale australienne Tiana Mangakahia est décédée à 30 ans
EuroBasket
00h00Edon Maxhuni, une demi-finale de l’Euro plutôt que le tournoi de Sablé : « J’ai dit au coach que j’étais désolé de ne pas être là ! »
Mike James a signé un nouveau contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2027
Betclic ELITE
00h00Pourquoi Mike James a « prolongé » à l’AS Monaco jusqu’en 2027 ?
Joffrey Lauvergne ASVEL
EuroLeague
00h00Vers un retour de Joffrey Lauvergne au Partizan Belgrade ?
ELITE 2
00h00Lamine Kebe prolonge à Orléans, « une grande marque de confiance d’un club très ambitieux »
Gus Okafor, à la découverte du championnat argentin.
À l’étranger
00h00Il passe d’Évreux à l’Argentine : la nouvelle aventure d’Okafor
La SIG Association dans son ancienne salle, devenue trop exigue pour son développement
LF2
00h00Une nouvelle salle de 2 000 places pour la SIG en 2027
EuroBasket
00h00Anonyme en Pro B, signé par le Pana, décisif à l’Euro : « la trajectoire dingue » de Vassilis Toliopoulos
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
1 / 0
Livenews NBA
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
1 / 0