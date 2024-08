[Vidéo] Le film documentaire sur Terry Tarpey et les Américains de Betclic ÉLITE

Au début de l’été, Sport en France a diffusé un film, intitulé Une province américaine, qui met à l’honneur les joueurs américains du championnat de France de basket, et notamment Terry Tarpey. Son réalisateur, Alan Durand, nous a expliqué la genèse de son œuvre.

« À l’origine du projet, il y a une question que je me posais lorsque j’étais adolescent et que je lisais les articles des matchs du MSB dans les pages sport du journal. Je voyais beaucoup de noms américains, et je me demandais ce qu’ils pouvaient bien faire dans les villes moyennes à l’échelle nationale : Le Mans, Cholet, Nancy, Limoges, Villeurbanne, etc. J’ai alors voulu réaliser un documentaire pour découvrir ces joueurs et interroger notre fascination pour l’imaginaire américain. Le basket est un sport US, qui s’est importé ensuite à travers le monde, à plus forte raison depuis les années 90’s et l’expansion de la NBA sur le marché européen. Personnellement, passionné de cinéma américain, je trouve que les joueurs US amènent avec eux une image des grands espaces, de la culture du show, et parviennent à exciter notre rapport au basket.

Le MSB m’a accueilli et j’ai commencé à faire une série d’interview avec les joueurs US qui peuplaient l’effectif du Mans à ce moment-là : Scott Bamforth, Dante Cunningham, Tashawn Thomas, Taylor Rochestie, et un certain Terry Tarpey. Avec lui, j’ai compris que le film prenait une autre tournure. Terry avait la particularité d’avoir la double nationalité puisque son père avait déjà joué en France, et au Mans auparavant, il était né en France. Très vite, avec un accent américain prononcé, il m’explique que son rêve est de jouer pour l’équipe de France. À ce moment-là, on en en novembre 2021, il vient de participer à ses premiers matchs de fenêtres internationales. Je me dis qu’il a quelque chose de spécial, et il fait naturellement le lien entre la culture française et américaine.

Le courant passe bien avec Terry et en bon capitaine, il crée du lien sur et en dehors du terrain. Grâce à lui, j’ai pu accéder à des moments exclusifs en dehors des matchs et de la salle d’entraînement. J’ai eu la chance de côtoyer une partie de l’effectif dans leur quotidien. Notamment une scène inédite devant un match de March Madness, où l’on apprend à connaître DJ Stephens, un personnage atypique et très intéressant par son parcours. Chez Terry, j’ai aussi rencontré un autre joueur important pour le film : Brynton Lemar, véritable globe-trotter, qui a pu me partager son expérience de l’Europe, son rapport à d’autres cultures, d’autres langues, d’autres visions du basket. Brynton a souvent comparé la France a un melting pot, proche de ce qu’il a connu en grandissant à San Diego d’où il est originaire.

J’ai aussi eu la chance d’être accueilli par l’Equipe de France, et de pouvoir interroger Vincent Collet, Boris Diaw, Rudy Nelhomme, Pascal Donnadieu. Tous ont eu un discours passionnant sur notre rapport à la culture américaine et au basket outre-atlantique. Si je n’ai pas pu tous les conserver au montage, chacun a nourri le film à sa manière.

En attendant, des dizaines d’américains continuent de peupler les effectifs de notre championnat et chacun amène avec lui une autre culture, tout en faisant l’effort de découvrir la nôtre. Ce sont parfois des jeunes joueurs qui n’ont jamais quitté leur pays d’origine, et qui se retrouvent dans un environnement concurrentiel à devoir s’adapter vite, pour cela je leur voue une certaine admiration.

Enfin Terry a explosé lors de l’Euro 2022, il est resté une saison supplémentaire au Mans, sa fille y est née, et il a ainsi poursuivi le cycle de sa famille, dont l’histoire est inextricablement attachée à la France. »