Une réaction « inacceptable et immature » de Rudy Gobert suggère l’influence des paris sportifs sur les arbitres NBA

Sans Karl-Anthony Towns, out jusqu’au début des playoffs, les Timberwolves avaient l’opportunité de remporter un deuxième succès de rang. Mais c’était sans compter sur Rudy Gobert, qui a clairement coûté le match à Minnesota dans le money-time. Alors que les Wolves menaient 97-96 à 30 secondes du buzzer final, le pivot picard s’est vu siffler une faute offensive au rebond sur Jarrett Allen. Sa réponse fut de frotter ses doigts, un signe qui faisait évidemment référence à l’argent, signifiant que l’arbitre Scott Foster avait été acheté. Sa faute technique l’a définitivement renvoyé sur le banc et a permis à Cleveland d’arracher la prolongation, puis de l’emporter (113-104). « Une faute technique à 27 secondes de la fin du match est inacceptable », a réagi Micah Nori, coach d’un soir de Minnesota. « Il faut être plus intelligent. Après, on connait Rudy, il n’y a personne de plus professionnel que lui. Évidemment qu’il se sent terriblement mal à cause de ça mais il faut que l’on soit meilleurs. »

Interrogé par The Athletic, Rudy Gobert s’est effectivement livré à un petit mea culpa, tout en suggérant que les arbitres NBA sont influencés par les paris sportifs, ce qui pourrait considérablement gonfler son amende. « Je suis persuadé que ma réaction est la vérité. Mais ce n’était pas le moment de réagir comme ça. J’ai coûté la victoire à mon équipe. C’est mal, c’était une réaction immature. Tout le monde fait des erreurs, j’ai fait un airball sur un dunk (voir ci-dessous, ndlr). Mais parfois, c’est plus que des erreurs. Tout le monde en NBA sait que les choses doivent s’améliorer. Je serai encore le méchant qui dira la vérité. Encore une fois, j’accepterai l’amende. Mais je pense que ça fait du mal à notre sport. Je sais que les paris prennent de plus en plus de place, et il ne faudrait pas que ce soit le cas. » Des propos qui font échos à l’affaire de l’arbitre Tim Donaghy, exclu de la NBA en 2007 pour une affaire de paris sportifs et matchs truqués.

Sportivement, le triple All-Star a terminé avec 7 points à 3/7, 17 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 1 interception en 37 minutes. Sa sortie a, en effet, peut-être bien coûté la victoire à Minnesota puisqu’il était le seul titulaire doté d’un +/- positif (+7). Mais sa déclaration masquera peut-être son autre action marquante de la soirée, qui aurait pu faire le tour des réseaux sociaux : un airball sur une tentative de dunk (!).