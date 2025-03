C’est une équipe de France masculine 3×3 pleine d’expérience qui va prendre la direction de Bangkok (Thaïlande) afin de participer à la Champions Cup 3×3. Ainsi, les vices-champions olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut, ainsi que Hugo Suhard et Paul Djoko, vont représenter la France à cette toute nouvelle compétition organisée par la FIBA, qui réunira les meilleures équipes du monde, issues des différentes Coupes continentales et des meilleures nations du Ranking FIBA.

La liste des 𝟒 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour la Champions Cup 3×3 🇨🇵 Karim Souchu a dévoilé la liste des quatre joueurs qui représenteront la France du 14 au 16 mars à Bangkok ⚔️ 📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/iIDnsK2Xzy — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) March 7, 2025

Le sélectionneur Karim Souchu a tout simplement fait le choix de constituer une partie de la nouvelle « Team Toulouse », une formation également composée de Sylvain Sautier par ailleurs. Les quatre sélectionnés, tous spécialistes du 3×3, ont du vécu ensemble, à l’image de leur finale du World Tour 3×3 en fin d’année dernière. Ainsi, contrairement à l’équipe de France féminine de 3×3, c’est une équipe très expérimentée qui s’avance à la première édition de la Champions Cup.