Une victoire contre Murcie… mais des regrets pour Nanterre avant l’épilogue du top 16 de la BCL

Nanterre 92 est toujours en course pour une place en quart de finale de la BCL. Mais le club altoséquanais a manqué l’occasion d’avoir son destin en main lors de la dernière journée du top 16 fin mars. Vainqueur de Murcie ce mercredi 19 mars (76-71), Philippe Da Silva et ses hommes n’ont cependant pas repris le point-average sur le club espagnol, à égalité de bilan avec Nanterre avant le dernier match de cette deuxième phase.

⚔️ 𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐝𝐨𝐰𝐧! ⚔️ The French squad handles business against UCAM Murcia and keep their QF dream alive. #BasketballCL pic.twitter.com/pDIx6xkla0 — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 19, 2025

40 secondes fatales dans le dernier quart-temps

Pendant les 30 premières minutes de cet avant-dernier match du top 16 de la BCL, Nanterre 92 avait tout bien fait pour se mettre en bonne posture en vue d’une qualification en quart de finale. Après une entame de match moyenne, le sociétaire de Maurice-Thorez a pris les choses en main à partir du 2e quart-temps (16-20, 10′). Avec notamment 8 points de William Howard (15 points et 8 rebonds), le club des Hauts-de-Seine a infligé une série de 20 points à 3 à Murcie. Et après avoir rabattu les cartes avant la pause, Nanterre a continué d’appuyer, sous l’impulsion du duo Tillman – Rodriguez (34 points à eux deux), auteur de 20 des 27 points nanterriens du 3e quart-temps (64-47, 30′). Avant de se tirer une balle dans le pied dans les dix dernières minutes…

Ou plus précisément, dans les 40 premières secondes du dernier quart-temps. Le temps pour les Nanterriens de réaliser déjà cinq fautes, synonyme de pénalité jusqu’à la fin de la rencontre. Ce qui a permis à Murcie de combler une partie de son retard (8 LFs marqués sur la période), et de ne pas perdre de plus de 11 points, l’écart en faveur du club espagnol lors de la rencontre aller.

Nanterre 92 n’a pas son destin en main

Ainsi, Nanterre 92 ne pourra pas compter que sur lui-même lors de la dernière journée du top 16 de la BCL. En déplacement à Szombathely en Hongrie, l’équipe de Philippe Da Silva devra l’emporter tout en espérant un faux-pas de Murcie, qui recevra le leader du groupe, Nymburk.