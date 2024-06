Vainqueur à Saint-Vallier, Caen n’est plus qu’à une victoire de retrouver la Pro B !

Le Caen BC n’est plus très loin de son objectif, attendu de longue date, celui de son retour en Pro B ! Après l’avoir emporté au match aller à Saint-Vallier (68-77), il manque juste une victoire aux Normands pour effectuer leur retour dans l’antichambre de l’élite.

La première manche des Finales #NM1 est validée pour le @CaenBC14 ! ⚡️ Menée pendant près de trente minutes, la formation normande renverse totalement le match dans le dernier quart sur le score de 6⃣8⃣ à 7⃣7⃣. pic.twitter.com/vivprjZIxe — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) June 7, 2024

Caen retourne la situation dans les 15 dernières minutes

C’était pourtant loin d’être gagné dans la Drôme, surtout quand Saint-Vallier prenait son avantage le plus conséquent au retour des vestiaires sur un dunk de Dengeu John Geu (53-39, 25′). Mais les Caennais se sont ensuite réveillés, notamment en effectuant une très bonne fin de 3e et début de 4e quart-temps avec le duo Siegwarth (14 points et 5 passes décisives) – Bassoumba (12 points et 5 rebonds). Repassés devant dans la dernière période, les joueurs de Stéphane Eberlin n’ont plus laissé l’avantage à leurs adversaires en convertissant leurs lancers francs (68-77).

Saint-Vallier devra réaliser un exploit : battre le CBC deux fois de suite dans son Palais

Cinq ans après sa relégation en NM1, et après plusieurs occasions manquées ces dernières années, Caen n’a jamais été aussi proche de retrouver la Pro B. Le match retour aura lieu dans une semaine, le vendredi 14 juin, à Caen. Et quand on sait que le CBC n’a perdu qu’à deux reprises dans son palais des sports cette saison, playoffs compris, on souhaite bonne chance à Saint-Vallier pour aller y gagner deux fois de suite.