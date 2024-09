Vainqueur de la Coupe des Landes en 2024, Biscarosse est déjà éliminé de l’édition 2025 !

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour Biscarosse. Après l’épopée idyllique de l’édition 2024 de la Coupe des Landes, incarnée par Boris Diaw et sa bande, le BO ne pourra pas réaliser le doublé en 2025. Ce vendredi 13 septembre, le Biscarosse Olympique a dit au revoir au trophée dès le tour préliminaire.

Avec humour, Biscarrosse dit au revoir à la Coupe des Landes, éliminés dès le premier match préliminaire ! cc @theborisdiaw @SimonDarnauzan @Oh_Really_Fr @sylvain_labadie pic.twitter.com/VIEt5KIOv2 — bixente (@vince99_) September 13, 2024

Sans ses stars, pas d’exploit pour Biscarosse

De désillusion, il n’est pas question pour Biscarosse. Si deux mois après le titre, l’un des acteurs, Simon Darnauzan, laissait planer le doute d’un éventuel retour pour une 2e aventure, le rassemblement ne s’est pas fait. Un nouveau règlement a été mis en place cette saison pour éviter des équipes « éphémères » (disputer 75 % des matchs de championnat pour pouvoir être aligné en Coupe des Landes).

Alors c’est avec une équipe constituée majoritairement de jeunes joueurs que Biscarosse s’est engagé dans l’édition 2025 « On n’allait pas tendre le bâton et ne pas se réengager. On l’a fait, on va jouer avec nos moyens contre Hagetmau-Momuy-Castaignos », expliquait Cécile Fournier, la présidente de Biscarosse, auprès de Sud-Ouest. Résultat : une très large défaite à l’arrivée, sur le score de 122 à 73.

« Des maillots vendus jusqu’au Japon »

Une élimination qui n’enlève en rien le succès phénoménal de l’aventure de la saison passée, qui a marqué les Landes, la France, et même encore plus largement que cela. Aussi fou que cela puisse paraître. « On a vendu des maillots jusqu’au Japon ! », révélait la présidente à Sud-Ouest un peu plus tôt dans la semaine. Ça va laisser une trace, ça restera gravé dans les mémoires. »

Car sans la présence d’une des légendes du basket français, Boris Diaw, et de ses potes du Biscarosse Olympique, l’engouement médiatique autour de la Coupe des Landes va clairement revenir à la normale. Ce qui ne sera sans doute pas pour déplaire à l’ensemble des autres équipes de la Coupe des Landes, afin l’ESMS de Rémi Lesca et le reste des formations du comité ne se battent pas contre « quelque chose d’impossible ».