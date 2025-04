Vasilije Micic proche d’un retour en EuroLeague au Hapoël Tel-Aviv

Après un passage en demi-teinte en NBA, Vasilije Micic (1,95 m, 31 ans) semble prêt à revenir en Europe. Le Hapoël Tel-Aviv, vainqueur de l’EuroCup 2025 et donc promu en EuroLeague, aurait trouvé un accord avec le meneur serbe selon le média espagnol Encestando, avec à la clé un contrat estimé à 4,5 millions d’euros net par saison.

Un retour retentissant pour l’ancien MVP de l’EuroLeague

Parti à l’été 2023 en NBA, Vasilije Micic n’a jamais réellement eu l’opportunité de s’exprimer pleinement outre-Atlantique. Passé successivement par le Thunder d’Oklahoma City, les Hornets de Charlotte puis les Suns de Phoenix, il compile cette saison 2024-2025 des moyennes de 6,6 points, 2,2 rebonds et 3,1 passes en 41 matchs joués. Des statistiques honnêtes mais bien loin de son rôle majeur joué en EuroLeague avec l’Anadolu Efes.

Double champion d’Europe avec le club stambouliote (2021 et 2022), MVP de la saison 2020-2021, et membre récurrent des équipes-types de la compétition, le Serbe avait marqué les esprits par son leadership, son QI basket et sa capacité à briller dans les moments décisifs.

Le Hapoël Tel-Aviv prêt à frapper fort

Selon Encestando, le Hapoël Tel-Aviv – qui disputera sa toute première campagne d’EuroLeague – souhaite construire un effectif ambitieux autour de Micic. Le club israélien, fort d’importants moyens financiers, proposerait un contrat d’une valeur exceptionnelle : 4,5 millions d’euros net, une somme quasi inaccessible pour la majorité des clubs européens.

Ce retour en EuroLeague ferait aussi écho à un retour à la compétition de très haut niveau pour Micic, lui qui avait déjà été courtisé ces dernières semaines par l’Anadolu Efes et le Panathinaikos, dirigé par Ergin Ataman, son ancien coach à Istanbul. En cas de signature, l’Hapoël Tel-Aviv s’offrirait non seulement un joueur de calibre MVP, mais également un symbole fort pour asseoir sa crédibilité sur la scène européenne.