Vassilis Spanoulis favori : qui sera le prochain entraîneur de l’AS Monaco ?

Après avoir remercié Sasa Obradovic, l’AS Monaco a nommé Manuchar Markoishvili (38 ans) entraîneur intérimaire. Il se dit dans le petit milieu que le Géorgien est extrêmement compétent, respecté par le reste du staff technique et les joueurs de l’AS Monaco. Mais aussi apprécié puisse-t-il être, il ne semble pas avoir la carrure pour coacher la Roca Team, dont l’ADN l’appelle plutôt à être dirigée par un grand nom.

Scariolo plutôt vers le Real Madrid ?

De longue date, les dirigeants du club de la Principauté ont toujours apprécié quatre entraîneurs : Sarunas Jasikevicius, Xavi Pascual, Dimitris Itoudis et Sergio Scariolo. Or, les deux premiers sont sous contrat (respectivement au Fenerbahçe Istanbul et au Zénith Saint-Pétersbourg), tandis que le troisième a retrouvé un emploi en fin de semaine dernière, du côté de l’Hapoël Tel-Aviv. Néanmoins, il n’aurait certainement pas été très adapté pour l’ASM, au vu de la discorde existant entre Mike James et lui depuis leur époque commune au CSKA Moscou. Quant au sélectionneur espagnol, multi-médaillé avec la Roja, il est bien libre depuis son départ de la Virtus Bologne l’année dernière. Or, l’Italien est un candidat évident, certainement le plus gros CV du lot, mais son nom circule plutôt du côté du Real Madrid, auteur d’un début de saison indigne de son statut en EuroLeague (4v-6d).

À vrai dire, le marché des coachs EuroLeague est assez pauvre… Kazys Maksvytis (Manisa) ou Roger Grimau (Dinamo Bucarest) ont récemment rebondi ailleurs, tandis qu’Alex Mumbru, Gianmarco Pozzecco et Dusko Ivanovic sont les derniers coachs de la saison dernière disponibles. Le nom de Mumbru semble irréaliste, certes moins que celui de Pozzecco depuis sa piteuse expérience à l’ASVEL, tandis qu’Ivanovic est le plus établi du lot avec Scariolo. Mais la dureté de l’ancien entraîneur de Limoges ne pourra pas convenir à l’effectif monégasque.

Si l’on ratisse un peu plus large, Vincent Collet et Sasa Djordjevic sont également libres. Mais la Roca Team n’a jamais fait confiance à un entraîneur français, ni même à un assistant depuis le départ d’Olivier Basset en 2019. Ainsi, le dernier patron tricolore de l’ASM reste Jean-Michel Sénégal, celui qui a permis au club de sortir de la NM2 en 2012. Quant à l’ancien sélectionneur serbe, sa cote s’est un peu effondrée ces dernières années.

Un contact déjà établi avec Vassilis Spanoulis ?

Reste un nom, qui revient avec insistance ces dernières heures… Celui d’une légende de l’EuroLeague, même s’il n’y a jamais coaché : Vassilis Spanoulis (42 ans), devenu le grand favori de la course à la succession d’Obradovic. Selon nos informations, l’AS Monaco lui a fait part de son sérieux intérêt. Retiré des parquets depuis 2021, Kill Bill a mené les destinées du Peristeri Athènes ces deux dernières saisons, hissant le méconnu club grec jusqu’au Final Four de la Champions League cette année. En parallèle, il a également pris en main la sélection grecque, la qualifiant pour les Jeux Olympiques, où son chemin s’est logiquement arrêté en quart de finale face à l’Allemagne.

Pour l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis coche plusieurs cases. Celle de l’aura, quasiment inégalée sur le continent. Celle des compétences, même s’il a beaucoup à démontrer : tout juste élu meilleur coach de la BCL, il a succédé à Tuomas Iisalo au palmarès de ce trophée, ce qui est loin d’être une filiation déshonorante. Et celle de la compatibilité avec l’effectif : il a dirigé Nick Calathes et Georgios Papagiannis en sélection grecque, il a même joué avec Calathes au Panathinaïkos, et il jouit d’une excellente relation avec la star Mike James, l’homme qui l’a dépassé au classement du meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague. « Je suis toujours un grand fan de lui et j’espère qu’il est un grand fan de moi : à chaque fois que l’on échange il y a toujours de l’amour et une bonne énergie », disait James après avoir battu le record de Spanoulis. Le 1er janvier 2023, l’Américain avait même assisté à l’un des entraînements du Peristeri Athènes, qui préparait alors son play-in de BCL face à la JDA Dijon. « Il y a un respect mutuel entre nous. Surtout, nous avons une mentalité similaire : c’est un geek du basket, comme moi, donc on discute énormément. Quand je suis allé voir l’un de ses entraînements, il m’a demandé comment défendre sur David Holston. Ils s’apprêtaient à jouer Dijon alors il me demandait mon avis, comment faire sur tel ou tel joueur… «

Si la Roca Team choisit véritablement Spanoulis, il restera toutefois un écueil : celui de la double casquette. La légende de l’Olympiakos reste encore, à ce jour, le sélectionneur de la Grèce et a démarré le rassemblement de la sélection hellène lundi à Athènes. La Grèce doit se déplacer à Londres jeudi avant de recevoir les Britanniques dimanche à Salonique. Mais à la limite, cela peut être un problème pour plus tard… Cette fenêtre internationale est la seule de la saison qui verra encore se superposer les calendriers FIBA et EuroLeague.