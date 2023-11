Vers une réforme en NM2 : le premier de chaque poule devrait monter en NM1

NM2 - Le vainqueur de chaque poule de Nationale 2 masculine (NM2) devrait accéder à la NM1 à partir de la saison 2024-2025.

Le 17 novembre, le Bureau Fédéral de la Fédération française de basketball (FFBB) a validé le principe de faire monter les premiers des différentes poules de Nationale 1 féminine (NF1), Nationale 2 masculine (NM2) et féminine (NF2), Nationale 3 masculine (NM3) au niveau supérieur la saison suivante, à partir de la saison prochaine. Un principe qui doit être néanmoins définitivement acté après avoir recueillis les retours des différents présidents de club, qui sont interrogés jusqu’au 29 novembre.

Les quarts de finale des playoffs de NM2 ne serviront donc plus à départager le premier d’une poule avec le deuxième d’une autre. Un changement qui comporte des avantages et des inconvénients puisque les poules ne sont pas toujours des plus équilibrées. Ainsi, en 2022-2023, les deux représentants de la Poule A, Avignon et Montbrison, ont tous deux remporté leurs quarts de finale et gagné le droit d’évoluer en Nationale 1 en 2023-2024.

La FFBB a présenté les quatre principaux intérêts de cette décision :

HARMONISATION des montées sur toutes les divisions Senior(e)s hors HN (haut-niveau) ;​

MEILLEURE LISIBILITÉ de la compétition dans son ensemble ;​

ÉQUITÉ SPORTIVE : Le 1er à la fin de la phase régulière accède à la division supérieure ;​

Dans le cadre d’une ÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE, ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE RESPONSABLE, cette évolution tend à apporter une 1ère réponse tout en conservant l’aspect sportif de ces divisions.

En 2023, le Basket Club de Montbrison et l’ALL Jura Basket avaient refusé la montée en Nationale 1. Si ce cas de figure venait à se reproduire, « l’accession (au niveau supérieur) serait proposée à l’équipe classée deuxième de la même poule avant l’application du ranking fédéral. »