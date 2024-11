Victoire au buzzer pour les Wolves de Gobert, un match propre pour Bilal Coulibaly

Les Minnesota Timberwolves peuvent dire un grand merci à Julius Randle. L’ancien joueur des New York Knicks, échangé cet été à la place de Karl-Anthony Towns, a donné la victoire à son équipe d’un tir au buzzer contre les Phoenix Suns (120-117).

Menée pendant 47 minutes, c’est donc un joli hold-up que la franchise de Minneapolis a réalisé face aux coéquipiers de Devin Booker (44 points). Utilisé 37 minutes, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) enregistre un nouveau double-double, avec 11 points (4/8 aux tirs) et 10 rebonds, avec 4 contres, 2 passes décisives et 3 ballons perdus. Mais sa prestation lui a laissé un goût amer : « Je pense que je n’ai pas encore été assez constant. Je pense que j’ai été moi-même la plupart du temps, mais il y a eu trop de fois où j’ai eu l’impression de laisser l’équipe un peu à l’abandon. »

Rudy Gobert en mode #NBASundays hier soir 11 POINTS

10 REBONDS

2 PASSES

4 CONTRES Les @Timberwolves l'emportent au bout du suspens 117-120 🐺#NBASundays pic.twitter.com/k3Uy3GCkFR — NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2024

L’autre Français en vue de la nuit fut Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans). L’ancien joueur des Mets 92 a sorti une prestation très propre dans la défaite des Washington Wizards contre les Detroit Pistons (15 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds, 3 interceptions et 2 ballons perdus en 26 minutes de jeu). Mais en seconde période, le sophomore est sorti pour une alerte au genou, à priori sans gravité disait-on en après-match. La soirée a été en revanche plus complexe pour son camarade rookie Alexandre Sarr (4 points à 1/7 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes, 1 contre et 2 ballons perdus en 24 minutes de jeu), dominé par le pivot adverse Jalen Duren.

Bilal Coulibaly 🇫🇷 face aux Pistons ! 15 POINTS (6-9 FG)

4 REB / 3 STL Les highlights de son match avec les @WashWizards ! pic.twitter.com/vqqvmexAIe — NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2024