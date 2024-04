Victoire émouvante pour Valérie Garnier : « Mon papa m’a demandé de tout gagner au Fenerbahçe »

Dans le monde du basketball féminin européen, une émotion palpable a envahi les rangs du Fenerbahçe Istanbul après leur éclatante victoire en finale de l’EuroLeague contre Villeneuve d’Ascq, sur un score impressionnant de 106 à 73. Cependant, derrière ce triomphe sportif se cachent des sentiments intenses pour Valérie Garnier, coach de l’équipe turque.

Âgée de 59 ans, Valérie Garnier a vécu une année marquée par des défis personnels déchirants. La disparition de son père en décembre dernier a laissé un vide immense dans sa vie, mais aussi un ultime souhait : celui de voir sa fille réussir sur tous les fronts avec le Fenerbahçe Istanbul. C’est donc avec une émotion palpable que Valérie Garnier a dédié cette victoire à son père : « J’ai vécu une année très difficile. J’ai perdu mon papa en décembre. Il m’a demandé de tout gagner au Fenerbahçe. Je suis en train de le faire, donc c’est beaucoup d’émotion », a-t-elle déclaré au micro d’Amaury Perdriau pour le journal L’Equipe.



« Il faut s’y remettre mercredi, c’est un club qui veut tout gagner. » Valérie Garnier, coach du Fenerbahçe Istanbul

Dans des déclarations poignantes, Valérie Garnier a exprimé sa gratitude envers ses joueuses, louant leur détermination et leur professionnalisme. « J’essaie de donner le maximum à mes joueuses. Elles ont travaillé de façon formidable, elles ne refusent jamais de travailler », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné l’importance du soutien de son club dans cette période difficile, louant la bienveillance dont elle a bénéficié : « J’ai la chance d’être dans un club bienveillant, qui m’a aidé dans cette épreuve. »

Malgré l’émotion de cette première victoire en EuroLeague, Valérie Garnier sait que le travail continue et que les défis à relever sont encore nombreux. « Il faut s’y remettre mercredi, on n’a pas le choix, c’est un club qui veut tout gagner. Les filles vont quand même se reposer lundi et elles reviendront bosser mardi ! On veut gagner le titre en Championnat et faire la saison parfaite », a-t-elle affirmé avec détermination.

Pour Valérie Garnier, cette victoire en EuroLeague féminine s’inscrit parmi les moments les plus précieux de sa carrière, aux côtés du bronze olympique et des titres nationaux avec Bourges. Dans un mélange d’émotions et de détermination, elle aspire à poursuivre sur cette lancée et à réaliser une saison parfaite avec le Fenerbahçe Istanbul. Qui lui donnerait encore plus raison d’avoir quitté le circuit professionnel masculin en début de saison, en laissant le Tours Métropole Basket (NM1) pour revenir au Fenerbahçe.