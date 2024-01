Victor Wembanyama (26 points) et les Spurs réagissent trop tard à Atlanta

Le match a failli virer à une nouvelle catastrophe industrielle à Atlanta. Dominés de la tête aux épaules à la mi-temps, les San Antonio Spurs ont d’abord été en souffrance (69-34) avant de remettre leur jeu d’équerre en deuxième période pour sauver les impressions (109-99).

Face aux Hawks d’un très bon Trae Young (36 points, 6 rebonds et 13 passes), Victor Wembanyama a lui aussi été branché sur courant alternatif. Pour la première fois de sa jeune carrière NBA, le MVP de Betclic ÉLITE en titre a fini la première période sans le moindre point au compteur. Gregg Popovich a alors décidé d’envoyer ses remplaçants au charbon après la pause : un choix payant puisque Julian Champagnie (15 points) et sa bande sont revenus au contact de leur hôte. « Les titulaires avaient besoin d’une sorte de message ou d’être bousculés », note Gregg Popovich après la rencontre. « Quand ils sont revenus sur le parquet, les titulaires se sont battus de la manière dont ils sont payés pour le faire ».

« J’aime que mes erreurs entraînent des conséquences »

Absent lors de la défaite contre les Chicago Bulls dans la nuit de dimanche à lundi (122-116), Victor Wembanyama abonde : « À la mi-temps, le coach a parlé de gêne, de honte. Il était assez énervé. C’est pour ça qu’il a démarré la seconde période avec une équipe différente. Il voulait débuter avec des joueurs qui allaient donner 100% sur le parquet, et pour nous montrer aussi comment ça se passe, comment on aurait dû se comporter. Les remplaçants nous ont montré comment faire en seconde mi-temps. J’aime être challengé, menacé, et même envoyé en G-League si je ne suis pas bon. J’aime que mes erreurs entraînent des conséquences. »

Avec un temps de jeu dépassant les 24 minutes pour la première fois depuis un mois (27) à cause d’une cheville droite toujours aussi douloureuse, Victor Wembanyama a inscrit la totalité de ses points en deuxième période pour rendre une copie plus qu’honorable : 26 points, 13 rebonds et 5 contres.

Toujours derniers de la conférence Ouest et battus pour la 32e fois en 39 matchs, les Texans passeront ces prochains jours sur la côté Est, entre Boston, Charlotte, Washington et Philadelphie. S’il devrait être en tenue pour ses retrouvailles avec Nicolas Batum aux Sixers, Wemby pourrait, en revanche, manqué son premier duel face à Bilal Coulibaly chez les Wizards puisqu’il n’est toujours pas autorisé à jouer les back to back.