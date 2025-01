Victor Wembanyama « excité » et « fier » avant de jouer les NBA Paris Games à Bercy

Un peu moins de 6 mois après la finale des JO perdue contre les États-Unis, Victor Wembanyama va retrouver le parquet de l’Accor Arena de Bercy. Pour un match de basket dans un tout autre contexte : celui des NBA Paris Games, avec deux matchs de saison régulière à disputer, face aux Indiana Pacers.

Ainsi, en préambule de ce double événement, les Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ont pris leurs quartiers à Nanterre. Le pivot tricolore profite également de sa venue dans l’Hexagone pour aller à la rencontre des fans, comme ce mardi 21 janvier avec l’inauguration de deux terrains dans sa ville du Chesnay. Avant de jouer ses premiers matchs NBA face à son public, l’ancien joueur de l’ASVEL et de Boulogne-Levallois, a confié son excitation face à l’opportunité d’un tel événement.

« On va voir comme ça se passe mais il y a beaucoup d’émotions », a-t-il expliqué devant de nombreux médias français, dont Basket USA. « Jouer devant le public français, ça me galvanise mais il y a pas de raison d’en faire trop. Je sais que le public sera présent et bruyant, c’est certainement une force que je pourrai utiliser mais ce ne sera que du bonus. »