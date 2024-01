Victorieux à Sassari, le BLMA prend une option sur les quarts de finale

En déplacement chez le Dinamo Sassari, Lattes-Montpellier s’est imposé ce jeudi soir en EuroCup féminine (66-69), devenant ainsi le seul club tricolore à l’emporter au cours de ces 1/8e de finale aller d’EuroCup, après les défaites de La Roche Vendée et Bourges.

Marième Badiane porte Lattes-Montpellier

Dès le début du match, le BLMA a imposé un rythme d’enfer. Sous l’impulsion de Marième Badiane (20 points, 2 rebonds et 2 passes décisives), les Gazelles ont rapidement pris leurs distances dans ce match. En tête de 9 points après dix premières minutes très sérieuses (16-25), les joueuses de Lattes-Montpellier ont poursuivi leurs efforts au cours du deuxième quart-temps. Lattes-Montpellier s’est montré efficace mais les joueuses du Dinamo Sassari n’ont rien lâché et ont grappillé leur retard dans cette première mi-temps. Sérieuses en défense et efficaces en transition, les Gazelles sont rentrées aux vestiaires avec 9 longueurs d’avance (34-43).

Revenues sur le parquet avec de bien meilleures intentions, les coéquipières de Debora Carangelo (23 points et 7 rebonds) ont comblé l’écart grâce à leur efficacité dans la peinture. Dans le dur dans cette deuxième période, Lattes-Montpellier a su faire preuve de caractère pour résister au retour adverse. Toujours devant à dix minutes de la fin, les Gazelles ont fait le dos rond pour résister au retour du Dinamo Sassari et s’offrir un précieux succès en EuroCup (66-69). Dans une fin de match tendue, c’est Romane Bernies (6 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) qui a décoché la flèche à 3-points décisive. Un tir qui change la dimension psychologique du match retour ?