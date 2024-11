[Vidéo] 11/11 à 3-points en trois quart-temps : la performance délirante d’Ahmed Haji avec le Bahreïn

11 tirs à 3-points en FIBA, c’est déjà extrêmement rare. Andreas Obst, qui l’a réussi ce vendredi 22 novembre avec le Bayern Munich, a d’ailleurs tout simplement battu le record sur un match d’EuroLeague. Quelques heures plus tôt, un autre sniper a atteint cet exceptionnel total en la personne d’Ahmed Haji (1,75 m, 30 ans), joueur de l’équipe nationale de Bahreïn. Sauf que contrairement à son homologue allemand, le bahreïnien a eu besoin de trois tentatives de moins. En fait, il pointait même à… 11/11 à 3-points en trois quart-temps, avant de manquer ses deux dernières tentatives dans le dernier quart.

Sa rare performance de 11 tirs primés est un record dans l’histoire des qualifications aux coupes continentales FIBA, EuroBasket compris. Le meneur du club d’Al-Manama a même refusé des lay-ups pour tirer derrière la ligne extérieure et battre ce record. Ses 35 points ont logiquement permis à son pays de l’emporter contre la Syrie (76-71), et de prendre la deuxième place du Groupe F des qualifications à la Coupe d’Asie 2025.

INSANITY 🤯

Ahmed Haji hit 11 three-pointers in three quarters without missing any attempts 🔥 🇧🇭#AsiaCup pic.twitter.com/AfqeO1tNB3

