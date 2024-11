Andreas Obst inscrit 11 paniers à 3-points et bat le record de l’EuroLeague

Le Bayern Munich a brillé ce vendredi 22 novembre en écrasant le FC Barcelone 100-78 lors de la 11e journée d’EuroLeague, grâce à une performance historique d’Andreas Obst (1,91 m, 28 ans). L’arrière allemand a marqué 11 tirs à 3-points sur 16 tentatives, établissant un nouveau record de la compétition.

Courtside views of an historic moment🤩@Fruit_96 and his happiness after breaking an all-time EuroLeague record🔥@FCBBasketball I #EveryGameMatters pic.twitter.com/w9oaQ7yMbn — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2024

Un record absolu pour la compétition et le club

Au nouveau SAP Garden, Obst a surpassé le précédent record de 10 tirs primés, co-détenu par Shane Larkin (deux fois), Andrew Goudelock et Marcus Eriksson. L’Allemand a atteint ce chiffre dès la fin du troisième quart-temps, avant de frapper une dernière fois à 36 secondes de la fin, inscrivant son nom dans l’histoire.

Ce match a également permis à Obst de pulvériser le record de 3-points du Bayern, auparavant fixé à 7 et qu’il partageait avec l’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque D.J. Seeley. Obst a terminé la rencontre avec 34 points, établissant un nouveau sommet personnel, dépassant son précédent record de 27 unités. Après la rencontre, celui qui avait été décrit comme le « meilleur shooteur » du monde après la victoire de l’Allemagne face à Team USA en demi-finales de la Coupe du monde 2023 a tenu à saluer ses coéquipiers pour leur soutien. « Ils ont cru en moi tout le temps, même après un début de saison difficile. Ce succès, c’est aussi le leur », a-t-il déclaré à EuroLeague TV.

Huitième victoire en 11 matches pour le Bayern Munich

Le Bayern conclut cette première partie de saison avec un bilan parfait à domicile (6-0), ce qui lui permet d’aborder la trêve internationale avec confiance. Cette victoire éclatante, portée par la précision légendaire d’Obst, place le club bavarois parmi les prétendants outsiders cette saison en EuroLeague. Avec 8 victoires et 3 défaites, l’équipe de Gordon Herbert et T.J. Parker occupe en effet la deuxième place du classement. De quoi passer devant le FC Barcelone (7 victoires et 4 défaites) et son pivot Youssoupha Fall (3 points et 4 rebonds pour 7 d’évaluation en 8 minutes ce vendredi).