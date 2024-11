Lonnie Walker et Francisco redonnent la victoire à Kaunas, face aux champions d’Europe en titre

Il restait deux matchs de la 11e journée d’EuroLeague ce vendredi 22 novembre en marge des qualifications pour l’EuroBasket 2025. En début de soirée, le Zalgiris Kaunas a retrouvé la victoire après trois défaites de suite, et ce face aux champions en titre, le Panathinaïkos Athènes. Les Lituaniens profitent de la montée en puissance de leur recrue Lonnie Walker IV (1,93 m, 25 ans), qui après avoir fini à 0, 8 puis 19 points a cette fois été l’auteur de 24 points à 4/6 à 3-points.

C’est la première victoire en EuroLeague pour l’ancien fort joueur NBA (322 matches de saison régulière, avec notamment 4 saisons aux San Antonio Spurs et un passage remarqué aux Los Angeles Lakers). Utilisé en sortie de banc, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) l’a bien aidé avec score 12 points à 2/7 aux tirs, 3 passes décisives, 2 contres et 7 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 18 minutes. En face, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) a cumulé 10 points à 3/3, 7 rebonds et 7 fautes provoquées mais il a laissé quelques points en route sur la ligne des lancers francs (4/8). Comme le FC Barcelone, battu à Munich, le Pana sort du Top 5 avec une quatrième défaite en 11 matches. Le Zalgiris Kaunas remontent à leur niveau, ainsi qu’à celui de l’AS Monaco.

Dans l’autre rencontre Euroleague de la soirée, le FC Bayern Munich a également créé la surprise avec une large victoire 100 à 78 face au FC Barcelone avec 34 points à 11/16 à 3-points pour l’arrière allemand Andreas Obst (1,91 m, 28 ans).