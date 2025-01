[Vidéo] 20 points en une mi-temps : le coup de chaud de Sylvain Francisco contre l’Olympiakos

Sylvain Francisco n’avait visiblement pas le temps en cette première rencontre de l’année 2025. Après avoir terminé 2024 sur un match à 39 d’évaluation en 15 petites minutes dans le championnat lituanien, le Français a commencé 2025 par une première période de folie contre l’Olympiakos : 20 points à 6/7 aux tirs dont 5/6 à 3-points, avec 3 rebonds et 3 passes décisives. Ainsi, en une seule mi-temps, il s’est retrouvé à 2 unités de son record de points en EuroLeague.

Mais le coup de chaud de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) n’a duré qu’une mi-temps, le Francilien n’inscrivant qu’un seul panier sur six tentatives dans le 2e acte, pour totaliser 22 points à 7/13 aux tirs au final. Ainsi, le Zalgiris Kaunas a dû s’avouer vaincu (85-92) face à l’Olympiakos d’Evan Fournier (14 points à 5/11 aux tirs).

