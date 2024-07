[Vidéo] Armel Traoré a marqué ses premiers points sous les couleurs des Lakers

Il est en train de réaliser son rêve. Non-drafté la semaine dernière, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) avait finalement été repêché par les Lakers quelques minutes après la fin de la Draft avec un two-way contract. Ces derniers jours, il est officiellement devenu un joueur de la franchise californienne en signant son contrat. Et cette nuit, il a validé une nouvelle étape en portant pour la première fois les couleurs de l’équipe. Aligné en Summer League aux côtés notamment de son compatriote Mohamed Diarra (qui n’est pas entré en jeu), celui qui a grandi en étant fan de Kobe Bryant a fait honneur à la “Mamba mentality”. Traoré s’est en effet montré investi sur le terrain comme peu le sont durant la Summer League. Utilisé au poste 4 voire 5, son activité des deux côtés du terrain a été récompensée par plusieurs paniers. En 13 minutes en sortie de banc, il termine avec 6 points à 3/5 aux tirs, et 3 rebonds. Avec comme seul point noir un 0/4 aux lancers-francs. Après la rencontre, il s’est dit « fier d’avoir joué mes premières minutes en tant que Laker » sur X.

Les premiers points d'Armel Traoré 🇫🇷 sous ses nouvelles couleurs des Lakers !! 💜💛 Congrats @Armel_Traor35pic.twitter.com/EQvExcoGQ6 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 6, 2024

Quatre autres français sur le pont pendant cette première nuit

Dans son message, il a aussi annoncé que l’objectif était d’obtenir la victoire lors du prochain match. Les Lakers ont en effet perdu la rencontre (108-94) contre les Sacramento Kings d’un certain Yves Pons. Avec un temps de jeu similaire à Traoré en sortie de banc, l’ancien des Grizzlies en NBA s’est montré beaucoup plus discret (1 rebond et 0 tir en 14 minutes). Dans les autres rencontres de la nuit, trois autres Français ont joué leurs premières minutes. Respectivement avec Miami et l’autre équipe de Sacramento, Neal Sako (2 points à 1/5 aux tirs, et 8 rebonds en 13 minutes) et Lucas Dufeal (6 points à 2/3 aux tirs, et 4 rebonds en 10 minutes) ont aussi disputé leurs premières minutes dans un environnement NBA. Et marqué leurs premiers paniers. Enfin, Sidy Cissoko, qui est arrivé affuté et était attendu pour sa deuxième Summer League avec les Spurs, a compilé 8 points à 1/5 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes comme titulaire. Son équipe a perdu 97-65 contre les Hornets d’un Tidjane Salaün qui n’a pas joué, légèrement blessé au genou.