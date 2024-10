[Vidéo] Desi Rodriguez (18 points) en mode patron en Champions League

Auteur de 12 points et 10 rebonds lors de sa première sortie de BCL la semaine dernière en Bosnie-Herzégovine, Desi Rodriguez (1,96 m, 28 ans) a fait encore mardi, dans le huis-clos de Szombathely.

Face à l’Hapoël Holon, l’ancien intérieur du Limoges CSP a signé sa quatrième meilleure marque européenne, sa plus haute avec Nanterre, en cumulant 18 points à 6/9, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 19 d’évaluation en 27 minutes. Le mieux par rapport à sa prestation bosnienne ? Cette fois, il a permis aux Franciliens d’ouvrir leur compteur de victoire (76-70).

Desi Rodriguez last week: First double-double in #BasketballCL 🔥

Desi Rodriguez this week: 18 points on %67 FG 🎯

He's come in 𝐇𝐎𝐓 😤#OdeToBasketball | @Nanterre92 pic.twitter.com/bhpToDPfex

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 8, 2024