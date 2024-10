Nanterre ouvre son compteur face à l’Hapoël Holon

De nouveau en déplacement après ses débuts manqués contre le club bosnien d’Igokea , Nanterre 92 repart cette fois avec la victoire de son 2e voyage en BCL. Le club des Hauts-de-Seine s’est imposé dans les dernières minutes de jeu face à l’Hapoël Holon (70-76), avec notamment un match très efficient de Desi Rodriguez (18 points à 6/9 aux tirs) ce mardi 8 octobre.

𝟏-𝟏 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐤 – Nanterre 92 feeling good because three of their next four #BasketballCL games will be at home now! 😌 pic.twitter.com/zBMovOZxMp

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 8, 2024