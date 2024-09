[Vidéo] Evan Fournier accueilli comme une superstar par 3 000 fans de l’Olympiakos !

On prévoyait 5 000 à 10 000 supporters de l’Olympiakos pour accueillir Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) à l’aéroport d’Athènes. Finalement, ils n’étaient « que » 3 000 fans selon Sportal à s’être rassemblés aux alentours de minuit ce jeudi 5 septembre. Mais ces derniers ont malgré tout réservé un accueil monumental à leur nouvelle recrue star.

Arborant un t-shirt floqué « Un sacré club », Evan Fournier a déjà pu apercevoir tout « le feu » des supporters des Reds, à coup de chants et de fumigènes. L’enfant de Charenton, qui disait « ne plus vouloir vivre ce que j’ai vécu depuis deux ans en NBA », a déjà pu avoir un très léger aperçu de l’ambiance des soirs de matchs au stade de la Paix et de l’Amitié. Outre les fans, l’international français a également été accueilli au sortir de son avion par le co-propriétaire du club, Giorgos Angelopoulos. Ce jeudi 5 septembre en fin d’après-midi, Evan Fournier sera officiellement présenté à la presse.

Retrouvez ci-dessous différentes vidéos de l’accueil des supporters de l’Olympiakos à Evan Fournier :

Evan #Fournier arrival in Athens was for the ages 🔴🔥

He couldn’t believe in his eyes 👀

More to come on #Novasports #OlympiacosBC #Euroleague pic.twitter.com/2zrOeGj7DN

— Thanos Soloukos (@SoloukosThanos) September 4, 2024