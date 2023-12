[Vidéo] Fabien Causeur : « Une tâche dans mon palmarès de ne rien avoir gagné avec l’équipe de France »

Skweek - Lors du treizième épisode du Skweek Show by Tony Parker, Tony Parker échange avec l'international français et arrière du Real Madrid, Fabien Causeur.

Lors du 13e épisode du « Skweek Show by Tony Parker », Tony Parker a pu échanger longuement avec le joueur du Real Madrid, Fabien Causeur. L’international français évoque notamment l’équipe de France et ses regrets, dont celui de ne pas avoir décroché de titre avec les Bleus pour le moment : « C’est une tâche dans mon palmarès de ne rien avoir gagné avec l’Équipe de France ! » Cet entretien est disponible sur la plateforme Skweek, et ci-dessous en vidéo YouTube :