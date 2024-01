[Vidéo] Gros plan sur le grand retour d’Ali Traoré sur les parquets

D’un déplacement à Saint-Quentin le 25 mai 2021 à une sortie montpelliéraine le 6 janvier 2024, il s’est presque écoulé trois ans sans voir Ali Traoré sur les parquets. 956 jours exactement. On s’était habitué à le voir en costard au bord du terrain, mais plus en tenue. Désormais, on verra les deux.

Convaincu par Golfe-Juan, l’ancien international a effectué ses premiers pas en Nationale 2 à la Mosson. En prouvant qu’il n’avait rien perdu de son talent offensif, malgré une forme encore incertaine : 20 points, lors d’une défaite 77-80. Pour l’occasion, SKWEEK a suivi le retour de son consultant.

Absent lors du naufrage de Golfe-Juan à Marseille le 13 janvier, car il commentait Paris – Monaco, Ali Traoré devrait affronter Lons-le-Saunier ce week-end pour sa seconde en NM2.