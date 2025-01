[Vidéo] La bande-annonce excitante de “Court of Gold”, la série-documentaire Netflix sur les JO

Le projet était annoncé en préparation depuis la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’occasion de se replonger dans ces deux semaines de compétition frénétique ayant occupé notre été.

Du premier match des Bleus au sacre des Avengers américains, Netflix nous emmènera dans les coulisses des rencontres les plus prestigieuses du basket international aux travers des yeux des Avengers américains, des Canadiens, des Serbes, mais aussi des Français. La sortie a été confirmée par la plateforme de streaming pour le 18 février 2025, soit dans moins d’un mois. Un trailer a d’ailleurs été publié pour nous montrer un bref aperçu de ce qui nous attend.

Relive the historic 2024 Paris Olympics Men's Basketball tournament through the eyes of the greats.

COURT OF GOLD — following Team USA, France, Serbia, and Canada — comes to Netflix February 18. pic.twitter.com/VkdplrmyDv

— Netflix (@netflix) January 23, 2025