[Vidéo] Le gros match de Noah Penda à Strasbourg

Passé de la Pro B à la Betclic ÉLITE, en compagnie de son coach Guillaume Vizade, Noah Penda (1,99 m, 19 ans) a eu besoin de deux matchs pour se mettre en jambes. Un tour de chauffe contre l’ASVEL et Saint-Quentin, avant le vrai démarrage à Strasbourg.

Au Rhénus, le jeune ailier manceau a été capital dans la première victoire du MSB (95-88) : 19 points à 6/10 (dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour 19 d’évaluation en 29 minutes. Et quelques actions décisives dans le money-time…

2005-born, 6'8🇫🇷Forward Noah Penda scored 19 points and played a strong fourth quarter to help Le Mans get the win against Strasbourg in LNB Pro A. Penda made many impactful defensive plays down the stretch and was very productive in an off the ball role on offense. pic.twitter.com/X1dtoRT6eX

— Eurohopes (@Eurohopes) October 5, 2024