[Vidéo] Le nouveau récital de T.J. Shorts à l’Astroballe

Neuf jours après avoir agrandi sa légende à Bourg-en-Bresse en cimentant le sacre européen de Paris, T.J. Shorts est reparti de plus belle. L’homme aux six trophées individuels en deux saisons a fait la misère à l’ASVEL (86-66) : 24 points à 11/17, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour 28 d’évaluation.

