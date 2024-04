Une 20e victoire d’affilée pour Paris et 20 points d’écart chez l’ASVEL !

Neuf jours après avoir remporté l’EuroCup, le Paris Basketball est allé s’imposer avec la manière à l’Astroballe ce dimanche face à l’ASVEL (66-86). Les Parisiens ont remporté une vingtième victoire de rang !

Une courte avance pour Paris à la pause

Tout avait pourtant bien commencé pour l’ASVEL. Après une entame de match poussive, les hommes de Pierric Poupet ont pris les commandes (17-14, 10′). Sous l’impulsion d’un Youssoupha Fall impactant dans la raquette adverse (16 points et 10 rebonds), les Rhodaniens ont pris un meilleur départ. Mais, sans trembler et en s’appuyant sur un jeu en transition très efficace, les coéquipiers de Nadir Hifi (17 points et 2 rebonds) sont rapidement revenus à hauteur de leurs adversaires du soir. Grâce à une bonne défense et un tir à 3- points au buzzer signé Tyson Ward, le Paris Basketball s’est détaché juste avant la pause pour prendre 7 points d’avance (34-41, 20′).

T.J. Shorts climatise l’Astroballe

Au retour des vestiaires, Nando De Colo (13 points et 4 passes décisives) a pris ses responsabilités pour remettre son équipe sur les bons rails. Mais même bousculés et à l’image d’un T.J. Shorts injouable (24 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), les Parisiens n’ont pas flanché et conservé l’avantage (57-61, 30′).

Discret en première mi-temps, le meneur américain de Paris a pris feu pour permettre à son équipe de reprendre ses distances au meilleur des moments. Au contact pendant 30 minutes, les Villeurbannais, désormais 4e derrière la JL Bourg, ont littéralement craqué sur ce dernier quart-temps, encaissant un terrible un 25-9 en dix minutes. Une formidable manière de prouver que le Paris Basketball ne se contentera pas de son doublé Leaders Cup – EuroCup. Les carnassiers de la capitale ont encore les crocs… « Après le sacre, on est revenus au travail sérieusement, on voulait montrer qu’on voulait bien finir la saison », a réagi Nadir Hifi au micro de La Chaîne L’Équipe. « Les playoffs arrivent, il va falloir être prêt. On n’a aucune limite. »