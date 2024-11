[Vidéo] 31 points chez l’Olympiakos : le nouveau record de Théo Maledon en EuroLeague

Théo Maledon aurait été désigné comme le grand héros de la victoire de l’ASVEL à l’Olympiakos. Ça, c’est si Villeurbanne était parvenu à réussir un exploit XXL au stade de la Paix et de l’Amitié du Pirée. Avec son meneur français, l’ASVEL a fait vaciller l’armada grecque pendant plus de 35 minutes, ne craquant que dans l’emballage final contre Evan Fournier (20 points et sa bande).

MVP de la 4e journée de l’EuroLeague, le Rouennais ne cesse de monter en puissance de match en match. Ce dernier l’a une nouvelle fois prouvé contre l’Olympiakos, avec 31 points à 8/17 aux tirs et 11/12 aux LFs, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 37 d’évaluation. Il a ainsi établi sa meilleure évaluation en carrière (37), ainsi que son 2e meilleur total de points (derrière ses 33 points datant du début de son épopée NBA, en avriol 2021 avec Oklahoma City).

Retrouvez les meilleures actions de Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) contre l’Olympiakos dans la vidéo ci-dessous.