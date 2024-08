[Vidéo] Le premier buzzer beater de la saison 2024/25, signé Lucas Dufeal (Vichy)

Victorieuse de justesse du SCABB pour son premier match de préparation de la saison le 10 août (64-62), la JA Vichy a récidivé face à l’autre entité du SCABB (88-86), l’équipe de Pro B cette fois-ci. Un succès décroché au buzzer, grâce à un dernier tir de Lucas Dufeal, le jeune intérieur engagé dans sa deuxième année de prêt depuis Cholet.

𝐊𝐎𝐁𝐄 🗣 Le tir qui offre la victoire finale à notre équipe avec tout un groupe pour venir célébrer Lucas 👊#JAV #LaSource #ProB pic.twitter.com/LAT8a9jlXy — JA Vichy Basket (@jav_basket) August 16, 2024

« Il y a des choses qui sont mieux », a réagi l’entraîneur Dounia Issa, au micro de La Montagne. « C’était une Pro B en face et on a été capables d’avoir des temps forts. On aurait même pu gagner avec plus de maîtrise sur la fin s’il n’y avait pas eu quelques erreurs. L’état d’esprit était intéressant. Donc il faut qu’on continue. » Le nouvel entraîneur thermal pointait sûrement les 20 balles perdues des siens, ou l’adresse défaillante aux lancers-francs (18/30).

Côté Saint-Chamond-Andrézieux, Maxime Nelaton pourra pointer le même problème de gestion (19 balles perdues), somme toute logique après seulement deux semaines de préparation. Avec 18 points en 19 minutes, le vétéran Jonathan Hoyaux a terminé meilleur marqueur de la rencontre.