[Vidéo] Le record de Paul Lacombe (Strasbourg) contre Monaco

Paul Lacombe a signé son record de points en carrière ce dimanche 17 mars en passant 30 points à la défense de Monaco en demi-finale de la Coupe de France.

L’arrière/ailier de la SIG Strasbourg, qui a passé un cap sur son tir extérieur dernièrement, a réussi 10 de ses 14 tentatives de tirs, en plus de cumuler 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour finir à 33 d’évaluation en 34 minutes de jeu. Passé proche de battre son record de points en carrière le 2 mars dernier contre Roanne (23), le Lyonnais a fait tomber sa précédente meilleure performance (25 points le 24 avril 2010 lors d’une rencontre entre l’ASVEL et Cholet). Retour en vidéo sur sa performance dans le tweet suivant :