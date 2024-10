[Vidéo] L’énorme match à 45 d’évaluation de l’ex-monégasque Donta Hall, qui bat tous ses records

Donta Hall (2,06 m, 27 ans) découvre pour la première fois depuis son arrivée en 2021 l’Europe avec un autre club que l’AS Monaco. Et cela se passe pour l’instant très bien. Avec Baskonia, il est titularisé et davantage responsabilisé que ce qu’il n’était avec la Roca Team. Ce qu’il a mis à profit dès son cinquième match officiel sous ses nouvelles couleurs. Après un match d’EuroLeague déjà très bon dans la semaine (13 points et 7 rebonds contre l’Étoile Rouge de Belgrade), le pivot aérien a cette fois explosé tous les compteurs. Dans une rencontre de championnat avec une prolongation face à Murcia, il a marqué 27 points à 8/8 aux tirs (et 11/14 aux lancers-francs), pris 9 rebonds et sorti 2 contres. Le tout pour une évaluation totale de 45. Record de points et d’évaluation en carrière battus, y compris lors de ses années aux États-Unis.

Cette performance – bien loin de ses standards à Monaco – est d’autant plus importante qu’elle permet au club basque de décrocher sa première victoire de la saison en Liga Endesa. De quoi donner des regrets aux dirigeants de l’ASM, alors que la production statistique de Donatas Motiejunas est sur la pente descendante ? L’avenir nous le dira. De son côté, Timothé Luwawu-Cabarrot est passé à côté de son match, avec seulement 2 points à 0/5 aux tirs et 4 rebonds en 21 minutes.