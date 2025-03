[Vidéo] Les 21 points de Daniel Theis à Paris, record (déjà !) égalé en EuroLeague

Pour son quatrième match avec l’AS Monaco, son deuxième en EuroLeague, Daniel Theis a signé son premier coup d’éclat mercredi à l’Adidas Arena (91-79).

Face à Paris, l’international allemand a égalé son record en EuroLeague. Il a inscrit 21 points à 8/12 (dont 2/2 à 3-points), capté 7 rebonds, délivré une passe décisive, volé un ballon et contré une tentative parisienne pour 24 d’évaluation en 28 minutes.

Two games with his new side have been enough for Daniel Theis to perform at elite level in the 🇫🇷 derby!@ASMonaco_Basket I #EveryGameMatters pic.twitter.com/upQBcxzj48

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2025