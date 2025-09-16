Recherche
EuroBasket masculin

[VIDEO] Les larmes d’Ergin Ataman, de retour en Turquie après la finale d’EuroBasket perdue face à l’Allemagne

EUROBASKET - Le sélectionneur turc et ses joueurs ont chaleureusement été reçus à Istanbul par les fans, envahissant Ataman d’émotions avant de leur adresser ses “excuses” après la finale perdue face à l’Allemagne.
Ergin Ataman s’est excusé face au peuple turc après la défaite de la sélection en finale de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

“Nous sommes les champions des cœurs, mais un jour nous serons les vrais champions”. C’est par ces mots que le sélectionneur Ergin Ataman a ponctué sa prise de parole face à la foule réunie en masse à Istanbul pour accueillir ses héros turcs, vice-champions d’EuroBasket 2025. Cette prise de parole s’est avérée pour le moins difficile, Ataman n’ayant pu retenir ses larmes avant de s’adresser aux Turcs.

Après cette rencontre avec le public riche en émotions, le sélectionneur élu meilleur entraîneur de l’EuroBasket a tenu à “présenter mes excuses à nos citoyens” sur ses réseaux sociaux, “attristé” de l’issue défavorable aux Turcs à Riga. “L’histoire retient toujours les champions, et nous sommes passés tout près. Nos citoyens ont cru en nous et attendaient impatiemment le trophée sur leurs écrans et dans notre pays”, regrette-t-il.

Ataman retient tout de même du positif et de l’ambition pour le futur de cette épopée jusqu’en finale, seule rencontre perdue par la sélection. “La médaille d’argent après tant d’années est, bien sûr, un immense accomplissement. La nation turque est fière de ces garçons. […] Je crois fermement que ces joueurs, qui ont replacé le basket turc au sommet de l’Europe, ramèneront ce trophée dans notre pays dans un avenir proche”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Turquie
Turquie
