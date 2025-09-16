[VIDEO] Les larmes d’Ergin Ataman, de retour en Turquie après la finale d’EuroBasket perdue face à l’Allemagne

“Nous sommes les champions des cœurs, mais un jour nous serons les vrais champions”. C’est par ces mots que le sélectionneur Ergin Ataman a ponctué sa prise de parole face à la foule réunie en masse à Istanbul pour accueillir ses héros turcs, vice-champions d’EuroBasket 2025. Cette prise de parole s’est avérée pour le moins difficile, Ataman n’ayant pu retenir ses larmes avant de s’adresser aux Turcs.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/Qf2oUio6kC — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 15, 2025

Après cette rencontre avec le public riche en émotions, le sélectionneur élu meilleur entraîneur de l’EuroBasket a tenu à “présenter mes excuses à nos citoyens” sur ses réseaux sociaux, “attristé” de l’issue défavorable aux Turcs à Riga. “L’histoire retient toujours les champions, et nous sommes passés tout près. Nos citoyens ont cru en nous et attendaient impatiemment le trophée sur leurs écrans et dans notre pays”, regrette-t-il.

Ataman retient tout de même du positif et de l’ambition pour le futur de cette épopée jusqu’en finale, seule rencontre perdue par la sélection. “La médaille d’argent après tant d’années est, bien sûr, un immense accomplissement. La nation turque est fière de ces garçons. […] Je crois fermement que ces joueurs, qui ont replacé le basket turc au sommet de l’Europe, ramèneront ce trophée dans notre pays dans un avenir proche”.