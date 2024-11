[Vidéo] Les meilleures actions des 50 points de Victor Wembanyama

« La première chose à laquelle je pense, c’est que je veux que mes prochaines performances surpassent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit juste un match de plus. » Avant que Victor Wembanyama n’améliore une nouvelle fois son record de points, profitons de sa dernière performance à 50 points face aux Washington Wizards d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Le natif du Chesnay est ainsi devenu le 2e Français à inscrire le plus de points en NBA derrière son précurseur aux Spurs, Tony Parker (55 points).

Retrouvez les highlights des 50 points de Victor Wembanyama dans la vidéo ci-dessous.