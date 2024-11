[Vidéo] L’hommage de l’ADA Blois à l’une de ses légendes Mickaël Hay

Après plus d’une décennie passée en son sein, il était normal pour l’ADA Blois d’honorer comme il se doit son ancien technicien, Mickaël Hay. En amont et en aval de la rencontre entre Blois et l’Élan Béarnais (remporté par les visiteurs 102 à 105 après prolongation), le club du Loir-et-Cher a tenu à rendre hommage à celui qui a fait son succès pendant une dizaine d’années (octobre 2013 à février 2024). Une plaque de légende du club va désormais trôner au plafond du Jeu de Paume notamment. « Aujourd’hui, Blois est une institution », définissait le technicien. Et Mickaël Hay y a énormément contribué.

Retrouvez ci-dessous la vidéo de l’hommage de l’ADA Blois à Mickaël Hay.