[Vidéo] L’invraisemblable remontée de Dijon : « Si on rejoue ce match 100 fois, on le perd 100 fois ! »

Menée 55-80 à la 27e minute par le Galatasaray Istanbul du duo Zvezdan Mitrovic – Dee Bost, la JDA Dijon a signé un incroyable exploit au Sinan Erdem Dome. Les coéquipiers d’Allan Dokossi (28 d’évaluation) l’ont emporté 96-93, effaçant ainsi un débours de 25 points avec un hallucinant 41-13.

Le plus gros retour historique égalé en BCL



De quoi ébahir l’entraîneur Laurent Legname, qui a évoqué, au micro du Bien Public, l’une des plus belles victoires de son ère dijonnaise, relancée en décembre 2023 après un premier mandat de six ans. « C’est incroyable ! On ne voit ça qu’au basket. Quand tu es mené de 20, 25 points et que tu reviens, ça n’arrive pas tous les jours, mais je suis très fier de mes joueurs car ils n’ont jamais abandonné, jamais, jamais. Je pense que si on le rejoue 100 fois, on le perd 100 fois ce match, mais il fallait réagir. […] C’est l’une de mes plus belles victoires depuis que je suis à Dijon… pas depuis un mois et demi, mais en comptant les six années d’avant, ça me rappelle le match à Strasbourg en playoffs quand on avait remontés -29 à la mi-temps. J’y crois toujours, pendant 40 minutes, qu’on gagne ou qu’on perde, je n’abandonne jamais. J’espère vraiment que ça va créer un état d’esprit commando pour la fin de saison. »

En remontant 25 points, Dijon a signé le plus gros retour jamais vu en Champions League, à égalité avec une victoire de l’AEK Athènes contre Izmir en décembre 2022. À la simple différence que les Grecs ont commencé à revenir dans le deuxième quart-temps, et non pas à 13 minutes de la fin. À l’extérieur, la JDA est également la seconde équipe de l’histoire à revenir de -20, ou plus, après le play-in victorieux du… Limoges CSP en 2023 à Ludwigsburg.