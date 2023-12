[Vidéo] Milan Barbitch à un rebond du triple-double contre Boulogne-Levallois

Betclic ELITE - Le meneur de l'ADA Blois Milan Barbitch a failli signé une performance lors de la victoire face aux Metropolitans 92 (95-84) en étant passé à un rebond de réaliser un triple-double.

Milan Barbitch (22 ans, 1,98 m), sélectionné pour la première fois de sa jeune carrière au All-Star Game 2023, avait visiblement envie de revêtir sa tunique avec de l’avance. En effet, le meneur de l’ADA Blois a signé une remarquable performance pour permettre à son équipe de renouer enfin avec la victoire contre Boulogne-Levallois (95-84), après neuf revers de rang. Le fils de l’ancien joueur Yann Barbitch a failli réaliser un triple-double avec 15 points à 5/11 de réussite aux tirs, 9 rebonds et 10 passes décisives pour 4 ballons perdus en 33 minutes de jeu. Le dernier joueur à avoir réaliser un triple-double en Betclic ELITE est l‘ancien parisien Tyrone Wallace la saison dernière (14 points, 11 rebonds et 12 passes décisives). Avant cela, il fallait à remonter à la saison 2020-2021 avec un certain Isaïa Cordinier (20 points, 11 rebonds et 12 passes décisives).

Retour en vidéo sur sa performance ci-dessous.