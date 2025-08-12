Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Où regarder France – Estonie, le 1/8e de finale de l'Euro U16, ce mardi

EuroBasket U16 - L'équipe de France U16 masculine affronte l'Estonie ce mardi 12 août à 14 heures à Tbilissi pour le début des phases finales de l'EuroBasket. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.
00h00
Résumé
[Vidéo] Où regarder France – Estonie, le 1/8e de finale de l'Euro U16, ce mardi

Aaron Towo-Nansi veut aller chercher le doublé avec l’équipe de France U16

Crédit photo : FIBA

Portée par son duo formé par Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman, l’équipe de France U16 masculine attaque les phases finales de l’EuroBasket ce mardi 12 août, à 14 heures (heure française), contre l’Estonie à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Une rencontre décisive à suivre en direct et gratuitement sur la page YouTube de la FIBA, offrant ainsi aux fans de basket l’opportunité de ne rien manquer du parcours des Bleuets.

Un duo en forme et un collectif solide

Depuis le début de la compétition, Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman se distinguent par leur régularité et leur impact des deux côtés du terrain. Mais les jeunes Français peuvent aussi compter sur un supporting cast qui s’affirme match après match, offrant au staff de Nicolas Absalon de multiples options pour bousculer l’Estonie.

Comment regarder France – Estonie en direct

L’entre-deux est programmé à 14 heures, heure française, ce mardi 12 août. Pour suivre France – Estonie, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
