[Vidéo] Où regarder France – Estonie, le 1/8e de finale de l’Euro U16, ce mardi

Portée par son duo formé par Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman, l’équipe de France U16 masculine attaque les phases finales de l’EuroBasket ce mardi 12 août, à 14 heures (heure française), contre l’Estonie à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Une rencontre décisive à suivre en direct et gratuitement sur la page YouTube de la FIBA, offrant ainsi aux fans de basket l’opportunité de ne rien manquer du parcours des Bleuets.

Un duo en forme et un collectif solide

Depuis le début de la compétition, Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman se distinguent par leur régularité et leur impact des deux côtés du terrain. Mais les jeunes Français peuvent aussi compter sur un supporting cast qui s’affirme match après match, offrant au staff de Nicolas Absalon de multiples options pour bousculer l’Estonie.

Comment regarder France – Estonie en direct

L’entre-deux est programmé à 14 heures, heure française, ce mardi 12 août. Pour suivre France – Estonie, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.