[Vidéo] Quand Andrew Albicy s’occupe de la cérémonie de remise des maillots avant Chypre – France

À la veille du match contre Chypre, c’est Andrew Albicy qui a eu l’honneur d’effectuer la remise des maillots à ses coéquipiers de l’équipe de France. Quelques anciens coéquipiers, comme la génération 1990 avec qui il a été champion d’Europe juniors (Nicolas Lang et Paul Lacombe), et nouveaux coéquipiers, avec les cinq rookies chez les Bleus (Nolan Traoré, Adam Mokoka, Noa Essengue, Jean-Marc Pansa et Brice Dessert).

Peu importe le statut des onze autres, Andrew Albicy compte plus de sélections à lui tout seul (104) que pour tous les autres en cumulé (83). Cela valait bien un petit moment privilégié pour le capitaine à la veille de sa 105e cape à Nicosie…