[Vidéo] Quand Desi Rodriguez (Nanterre) bat encore son record de points en championnat

Betclic ELITE - Lors de la dernière victoire de l'année 2023 de Nanterre face à Nancy (89-88), l'ailier-fort nanterrien Desi Rodriguez a une nouvelle fois battu record de points en championnat (28).

Desi Rodriguez (27 ans, 1,98 m) se plaît à augmenter sa meilleure marque en carrière en Betclic ELITE au fur et à mesure des semaines. Après avoir profité du derby face à Boulogne-Levallois (24 points mi-novembre), l’ailier-fort nanterrien a récidivé lors de la victoire face à Nancy ce jeudi 28 décembre (89-88). L’ancien joueur du Limoges CSP a compilé 28 points à 11/19 de réussite aux tirs, 12 rebonds (dont 5 offensifs) et 8 fautes provoquées pour une seule perte de balle et une évaluation de 30. On a même pu pensé que Desi Rodriguez allait aisément atteindre la barre des 30 points, lui qui comptait déjà 16 points à la mi-temps, puis 25 à la fin du 3e quart-temps. Mais c’est son meneur Justin Bibbins qui a pris le relais en fin de match pour assurer la victoire de Nanterre.

Retour sur sa performance en vidéo ci-dessous.