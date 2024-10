[Vidéo] Quand Nadir Hifi se révèle à l’EuroLeague : 20 points face au Panathinaïkos

Le basket français a appris à connaître le nom de Nadir Hifi depuis le début de l’année 2022, lorsque Éric Girard l’a lancé sur les parquets de Betclic ÉLITE avec Le Portel. Mais le haut niveau continental, c’est encore autre chose… Et ce n’est pas ses deux premières sorties en EuroLeague (12 points à 4/13 puis 9 points à 3/9) qui allaient mettre l’Europe en pâmoison.

Mais tout a changé mardi soir, à Bercy, lorsque le feu-follet du Paris Basketball a collé 20 points à 7/13 en seulement 20 minutes à la défense du Panathinaïkos Athènes (84-80), champion d’Europe en titre. Son acte de naissance en EuroLeague…

THE HIFI SHOW 🔥@thenadirhifi TOOK OVER in the huge @ParisBasketball win over the reigning champions Panathinaikos 😮‍💨#EveryGameMatters pic.twitter.com/1Ro5SNI2vE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2024