Pour une première victoire historique, Paris s’offre le champion en titre, le Panathinaïkos !

Le Panathinaïkos, champion en titre et 3e équipe la plus titrée de l’histoire de l’EuroLeague, dans l’écrin de Bercy, théâtre de la dernière finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Paris ne pouvait pas rêver mieux pour signer la première victoire de son histoire en EuroLeague. De ce souhait, le club de la capitale en a fait une réalité ce mardi 15 octobre. Habités par une énergie encore plus importante qu’à l’accoutumée, les Parisiens, contrairement à leurs deux premières rencontres, ont cette fois su résister pour venir à bout du Panathinaïkos (84-80).

A first EVER victory in the EuroLeague and it came against the reigning champs! @ParisBasketball 👏 #RivalrySeries I #EveryGameMatters pic.twitter.com/0ebcX8pV1G — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2024

Le duel Nadir Hifi x Mathias Lessort en première période

Pour écrire une nouvelle page de sa jeune histoire, Paris a donc fait dans le clinquant. Mais c’est avec toute leur combativité et détermination, amenées par Tuomas Iisalo et sa clique de Bonn il y a un an, que les Parisiens se sont offerts cette victoire d’éclat contre le Panathinaïkos. À force de courir, d’harceler le porteur de balle adverse, de jouer des coudes au rebond, Paris a fini par avoir raison d’une équipe grecque soulée par les coups parisiens.

Même Mathias Lessort, la bête féroce du Pana, encore déchaîné ce mardi soir (19 points à 6/9 aux tirs et 11 rebonds) pour son retour sur les lieux de la finale olympique, a dû s’avouer vaincu. Car au sein de l’armada athénienne, seul le pivot martiniquais ou presque a pu répondre aux assauts parisiens. Dans l’enceinte de Bercy qui a accueilli les stars du MMA fin septembre, la rencontre a été d’une intensité folle, parfois même limite. Mais porté par Nadir Hifi (20 points à 7/13 aux tirs) en première période, le Paris Basketball a fait la course en tête toute la partie, à l’exception des toutes premières minutes.

L’intensité de Paris décuplée par l’enjeu

Et pour maintenir l’avantage en sa faveur, contrairement aux fois précédentes contre l’Étoile Rouge de Belgrade et Milan, Tiago Splitter a fait confiance à son banc. Malgré quelques grossières erreurs, Enzo Shahrvin (2 points et 6 rebonds dont 4 offensifs) a été précieux au rebond en 3e quart-temps, tout comme Bandja Sy (2 points et 5 rebonds dont 3 offensifs), alors que Collin Malcolm a arrosé avec succès dans le premier acte (14 points dont 3/6 à 3-points). Malgré le retour du Pana en début de 4e quart-temps (73-68, 33′), Paris n’a cette fois pas fléchi, en resserrant encore plus sa défense et en faisant dérailler la formation d’Ergin Ataman. Malgré une frayeur dans les derniers instants sur une faute antisportive de Nadir Hifi suivi d’un tir à 3-points de Juancho Hernangomez, le club de la capitale a pu s’adjuger la victoire (84-80).

Avec sa présence au rebond (38 dont 17 offensifs) et très peu d’erreurs commises (8 ballons perdus), le Paris Basketball a donc pu signer la première victoire de son histoire en EuroLeague. « C’est une journée incroyable, décrivait T.J. Shorts (16 points et 7 passes décisives) , dont c’était l’anniversaire en ce mardi 15 octobre. On a laissé deux matchs nous échapper mais on savait qu’on était pas loin. Cette fois, on a joué 40 minutes pleines et on a pu repartir avec la victoire. » La première, on l’espère, d’une longue série pour le Paris Basketball.