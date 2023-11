[Vidéo] Quand Rémi Lesca arrache deux fois la prolongation avec l’ESMS… de l’autre bout du terrain !

NM2 - Rémi Lesca a arraché par deux fois la prolongation la prolongation à Bordeaux et son équipe, l'Elan Souémontain Montgaillardais Sarraziétois (ESMS), a fini par s'imposer 85 à 81.

Ce samedi pour la 10e journée de Nationale 2 masculine (NM2), l’Elan Souémontain Montgaillardais Sarraziétois (ESMS) a arraché la victoire chez les JSA Bordeaux d’une incroyable manière.

La fin de la rencontre a réservé un scénario incroyable aux acteurs et spectateurs du Palais des Sports de Bordeaux. D’abord, Rémi Lesca a égalisé à 18 secondes de la fin sur un panier à 3-points. Puis, Clément Desmonts a redonné l’avantage aux locaux – qui avaient compté 15 points de retard (37-52) plus tôt dans la rencontre – à 1,8 seconde de la fin avec un tir primé sur un side step. N’ayant plus de temps-mort, l’ESMS a vite effectué une remise en jeu et son nouveau meneur Rémi Lesca s’est emparé du ballon pour tenter un tir lointain afin d’arracher la prolongation… Ficelle ! Sauf que les arbitres n’ont pas accordé le panier. Un changement était en effet prévu et aurait du être effectué après le panier de Clément Desmonts. La remise en jeu a de nouveau été effectué à 28 mètres du panier et une nouvelle fois Rémi Lesca a tenté un tir Ave Maria… qu’il a mis !

La prolongation arrachée, l’ESMS s’est imposé à l’extérieur 85 à 81. « Pour moi, le match était perdu… C‘est la première fois que je gagne un match perdu », a déclaré à Sud-Ouest le coach vainqueur Arnold Bouazza. Quart de finaliste des playoffs 2023, l’ESMS (4e avec 6 victoires et 3 défaites) reste en course pour les deux premières places, synonymes de retour en playoffs. Pour les JSA, le début de saison est plus compliqué (11e avec 4 victoires et 6 défaites).