[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) est en pleine confiance avec les Bleus. Vendredi soir, face à la Grande-Bretagne en match de préparation à l’EuroBasket 2025, le meneur normand a orchestré le jeu tricolore avec brio. Sans inscrire le moindre point, il a délivré 8 passes décisives en seulement 15 minutes, pulvérisant son précédent record personnel (4). Un match plein qui confirme son statut de meneur en forme de la préparation.

Un chef d’orchestre inspiré

Dans un Palais des Sports de Pau transformé en fournaise devant plus de 7 000 spectateurs, Maledon a régalé ses coéquipiers, trouvant notamment Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh dans le timing parfait. « Un très, très bon match de meneur de jeu », a salué au micro de L’Équipe le sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui l’avait rappelé dès la fenêtre internationale de février.

Le futur joueur du Real Madrid, déjà performant contre le Monténégro (7 points et 3 passes), a fait preuve d’une grande maturité. « Je me suis super bien senti, j’ai trouvé les gars, je les ai mis dans les situations pour réussir. C’est bon pour le collectif de créer ces liens aussi tôt », a-t-il expliqué après la rencontre.

Une connexion forte avec les intérieurs

Très à l’aise sur pick-and-roll, Maledon a multiplié les offrandes pour ses intérieurs, tout en exploitant la transition pour servir Nadir Hifi ou Jaylen Hoard. « Il ne force rien : il finit les actions quand il doit le faire et quand il doit passer, le ballon arrive à chaque fois dans les mains », a constaté son coéquipier Bilal Coulibaly.

Cette prestation vient confirmer une trajectoire relancée après deux saisons compliquées entre NBA et G-League. Désormais, le Normand s’avance vers l’EuroBasket 2025 avec un rôle clé, trois ans après sa première expérience au niveau international sénior, en Allemagne.