Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne

Équipe de France - Théo Maledon a brillé lors de la victoire des Bleus contre la Grande-Bretagne (74-67) ce vendredi 8 août à Pau, en préparation de l’EuroBasket 2025. Le futur joueur du Real Madrid a signé 8 passes décisives en seulement 15 minutes, son record en équipe de France.
|
00h00
Résumé
[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne

Théo Maledon a donné 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) est en pleine confiance avec les Bleus. Vendredi soir, face à la Grande-Bretagne en match de préparation à l’EuroBasket 2025, le meneur normand a orchestré le jeu tricolore avec brio. Sans inscrire le moindre point, il a délivré 8 passes décisives en seulement 15 minutes, pulvérisant son précédent record personnel (4). Un match plein qui confirme son statut de meneur en forme de la préparation.

Un chef d’orchestre inspiré

Dans un Palais des Sports de Pau transformé en fournaise devant plus de 7 000 spectateurs, Maledon a régalé ses coéquipiers, trouvant notamment Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh dans le timing parfait. « Un très, très bon match de meneur de jeu », a salué au micro de L’Équipe le sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui l’avait rappelé dès la fenêtre internationale de février.

Le futur joueur du Real Madrid, déjà performant contre le Monténégro (7 points et 3 passes), a fait preuve d’une grande maturité. « Je me suis super bien senti, j’ai trouvé les gars, je les ai mis dans les situations pour réussir. C’est bon pour le collectif de créer ces liens aussi tôt », a-t-il expliqué après la rencontre.

Une connexion forte avec les intérieurs

Très à l’aise sur pick-and-roll, Maledon a multiplié les offrandes pour ses intérieurs, tout en exploitant la transition pour servir Nadir Hifi ou Jaylen Hoard. « Il ne force rien : il finit les actions quand il doit le faire et quand il doit passer, le ballon arrive à chaque fois dans les mains », a constaté son coéquipier Bilal Coulibaly.

Cette prestation vient confirmer une trajectoire relancée après deux saisons compliquées entre NBA et G-League. Désormais, le Normand s’avance vers l’EuroBasket 2025 avec un rôle clé, trois ans après sa première expérience au niveau international sénior, en Allemagne.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Théo Maledon a donné 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne
EuroBasket
00h00[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne
EuroBasket U18
00h00ITW Hugo Yimga-Moukouri : « À Nanterre, il y a un projet pour m’amener à la Draft dans 2 ans »
Jonathan Rousselle pose en Une du site de l'ACB
Liga Endesa
00h00Quand Jonathan Rousselle se retrouve en Une du site de l’ACB
Nadyr Labouize passe de Quimper au Havre
NM1
00h00Le Havre tient le remplaçant de Mangin
David Joplin, ici lors de la March Madness 2025, va passer pro au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque engage un rookie pour occuper le poste 4
Rihards Lomazs est un shooteur reconnu sur le continent européen, et encore plus chez lui en Lettonie
EuroCup
00h00L’ancien shooteur de l’ASVEL rejoint Neptunas Klaipeda, avec Arnas Velička
Nikola Jokic maitrise le jeu comme peu de joueurs dans l'histoire du basketball
EuroBasket
00h00[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578
Guillem Ferrando, ici avec Gérone, complète la sélection espagnole
EuroBasket
00h00L’Espagne fait venir un nouveau joueur pour préparer l’Euro 2025
Frédéric a coaché son quatrième match en équipe de France, dans son ancien Palais des Sports de Pau
EuroBasket
00h00[Vidéo] L’émotion de Frédéric Fauthoux, ovationné à Pau
Josh Earley ne viendra pas à Poissy
NM1
00h00Son poste 5 lui fait faux bond : le Poissy BA en quête d’un pivot
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
1 / 0