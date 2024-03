[Vidéo] Tyree Appleby fan de Chalon : 53 points en deux matchs face à l’Élan !

Décidément, Tyree Appleby adore l’Élan Chalon. Son record offensif date du match aller au Colisée (78-80), où il s’était fendu de 27 unités. Et son nouveau match référence au niveau professionnel a été paraphé ce samedi à Beaublanc face à l’équipe bourguignonne.

PROFIL JOUEUR Tyree APPLEBY Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 25 ans (30/09/1998) Nationalités:

Alors que le CSP jouait une partie de son avenir sportif contre l’Élan (107-88), le meneur rookie a été exceptionnel avec 26 points à 8/12 (dont 7/10 à 3-points), 4 rebonds, 9 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues pour 33 d’évaluation en 34 minutes. Son record, et de loin, à l’évaluation, puisque son ancienne marque référence était de 24 (à… Chalon). 26,5 points et 28,5 d’évaluation en deux matchs face à la même équipe, pas mal pour quelqu’un qui tourne à 10,7 points et 9,8 d’évaluation sur ses autres rencontres !